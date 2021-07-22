banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
22 Temmuz 2021 Perşembe gündemi
22 Temmuz 2021 Perşembe gündemi
21 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
21 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
20 Temmuz 2021 Salı gündemi
20 Temmuz 2021 Salı gündemi
Büyük çıkar çatışması
Büyük çıkar çatışması
banner376

Gemi kazasında tutuklanan 2 kişi teminata bağlanarak serbest bırakıldı

22 Temmuz 2021 Perşembe 17:24
Gemi kazasında tutuklanan 2 kişi teminata bağlanarak serbest bırakıldı

18.07.21 tarihinde Gazimağusa Limanında, tersaneye yaklaşan bir geminin halatının bağlanmaya çalışıldığı sırada halatın yerinden çıkıp savrulması sonucu halatın çarptığı tersane çalışanın hayatını kaybetmesi üzerine 22.07.21 tarihinde bugün zanlı 1 Süleyman Yılmaz (gemi kaptanı), zanlı 2 Mustafa Sarıgül (şirketin iş sağlığı güvenliği sorumlusu) Gazimağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Zanlılar bugün 22.07.21 tarihinde ihmalkarlık ve tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyetten verme suçundan çıkarıldığı Gazimağusa

kaza mahkemesinde teminata bağlanarak serbest kaldılar.

banner341
Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Alınan bilgi ışığında 18.07.21 tarihinde zanlıların kaza sırasında, zanlı 2 zanlı 1’e ipin gerildiğini ve geriye doğru gitmesini söylediğini,  yani tornistan emrini verdiğini belirtti. Gemi kaptanı buna rağmen ileri doğru gitmeye devam ettiğini, Zanlı 2  ise gerilen ipi gevşetmek için yeterli zamanı olmasına rağmen gevşetmediğini belirten tanık polisi, hali gereği tutuklandıklarını söyledi.

Bugün mahkemeye çıkarılan zanlılara ihmalkarlık ve tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyetten dava okundu.

Huzurundaki şahadetleri değerlendiren yargıç zanlı 1’e 10 bin TL nakdi kefalet, KKTC vatandaşı muteber iki şahsın zanlı lehine 50 bin liralık şahsi kefalet senedi imzalaması ve KKTC haricine çıkışını men eddi, zanlı 2’ye ise KKTC vatandaşı muteber iki şahsın zanlı lehine 50 bin liralık şahsi kefalet senedi imzalaması ve KKTC haricine çıkışını men ederek serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)

banner360
Anahtar Kelimeler:
Mustafa SarıgülSüleyman Yılmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aykut Erten cezaevine gönderildi!
Aykut Erten cezaevine gönderildi!
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
Yargıç teminat talebini kabul etti
Yargıç teminat talebini kabul etti
48 kişiye yasal işlem!
48 kişiye yasal işlem!
10 kişi hakkında yasal işlem
10 kişi hakkında yasal işlem
Sokağa çıkma yasasına aykırı hareket
Sokağa çıkma yasasına aykırı hareket
Kayıp aranıyor!
Kayıp aranıyor!
Çalıştığı iş yerinden para çaldı
Çalıştığı iş yerinden para çaldı
Kasti hasar ve kanunsuz bıçak taşıma
Kasti hasar ve kanunsuz bıçak taşıma
Sahte para zanlıları teminata bağlandı
Sahte para zanlıları teminata bağlandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim