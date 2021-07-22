Gemi kazasında tutuklanan 2 kişi teminata bağlanarak serbest bırakıldı

18.07.21 tarihinde Gazimağusa Limanında, tersaneye yaklaşan bir geminin halatının bağlanmaya çalışıldığı sırada halatın yerinden çıkıp savrulması sonucu halatın çarptığı tersane çalışanın hayatını kaybetmesi üzerine 22.07.21 tarihinde bugün zanlı 1 Süleyman Yılmaz (gemi kaptanı), zanlı 2 Mustafa Sarıgül (şirketin iş sağlığı güvenliği sorumlusu) Gazimağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Zanlılar bugün 22.07.21 tarihinde ihmalkarlık ve tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyetten verme suçundan çıkarıldığı Gazimağusa

kaza mahkemesinde teminata bağlanarak serbest kaldılar.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Alınan bilgi ışığında 18.07.21 tarihinde zanlıların kaza sırasında, zanlı 2 zanlı 1’e ipin gerildiğini ve geriye doğru gitmesini söylediğini, yani tornistan emrini verdiğini belirtti. Gemi kaptanı buna rağmen ileri doğru gitmeye devam ettiğini, Zanlı 2 ise gerilen ipi gevşetmek için yeterli zamanı olmasına rağmen gevşetmediğini belirten tanık polisi, hali gereği tutuklandıklarını söyledi.

Bugün mahkemeye çıkarılan zanlılara ihmalkarlık ve tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyetten dava okundu.

Huzurundaki şahadetleri değerlendiren yargıç zanlı 1’e 10 bin TL nakdi kefalet, KKTC vatandaşı muteber iki şahsın zanlı lehine 50 bin liralık şahsi kefalet senedi imzalaması ve KKTC haricine çıkışını men eddi, zanlı 2’ye ise KKTC vatandaşı muteber iki şahsın zanlı lehine 50 bin liralık şahsi kefalet senedi imzalaması ve KKTC haricine çıkışını men ederek serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)