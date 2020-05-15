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Gemi kaptanına 7 gün ek tutukluluk

15 Mayıs 2020 Cuma 18:26
Gemi kaptanına 7 gün ek tutukluluk
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13.5.2020 tarihinde, Gazimağusa limanında demirli bulunan Palau bandıralı Anakin isimli kuru yük gemisinde su ile temizlik yaptıkları esnada elektrik akımına kapılmak suretiyle hayatlarını kaybeden iki işçinin ölümlerinde ihmali görülen gemi kaptanı Hassan Arnaout (E-63) aynı gün polis tarafından tutuklandı ve 14.5.20 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında bir gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 15.5.20 tarihinde tedbirsizlik sonucu bir kişinin ölümüne sebep olma suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 7 gün ek tutukluluk emri alındı. İddia makamı adına mahkemede yeminli şahadet veren PÇ Erdal Dal bulgularla ilgili mahkemeye bilgi aktarmak suretiyle anımsatmada bulundu.

PÇ Dal şahadetinde, 24.10 19 tarihinde makine arızası nedeniyle limanda demirli bulunan yük gemisinde 13.5.20 tarihinde 2 işçinin basınçlı su tabancası ile temizlik yapmakta olduğunu söyledi. Temizlik sırasında elektrik kablosunun elektrik akımı sağlayan dinamo üzerine düşerek hasara uğraması ve kısa devre oluşması sonucunda su tabancasında oluşan elektrik akımına kapılan bir işçinin ağır yaralandığını belirten PÇ Dal, yaralı işçiyi kurtarmaya çalışan diğer işçinin de ağır yaralandığını söyledi.

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Olay akabinde yaralı işçilerin Gazimağusa Devlet Hastanesine götürüldüğünü ancak kurtarılamadığını belirten PÇ Dal, olay yerinin ayni gün elektrik kurumu personeli ile birlikte ziyaret edildiğini söyledi. Elektrik kurumu yetkililerinin yapmış oldukları incelemede, elektrik kablosunun gergin durmayıp aşağı doğru esneme yapması nedeniyle hasara uğrayarak kısa devre yapması yönünde tespitleri olduğuna dikkat çeken PÇ Dal, akımın basınçlı su tabancasına ulaşması nedeniyle işçinin akıma kapıldığını söyledi. Hasara uğrayan 2 parçadan oluşan elektrik kablosu, basınçlı su tabancası ve su borusunun emare alındığına değinen Dal,  Gemide önceleri 15 mürettebatın bulunduğu ancak arıza nedeniyle liman içerisinde demirli bulunan gemiden elektrik mühendisi dâhil beş personelin daha sonra ayrıldığını aktardı.

Aynı gün gemi kaptanının tutuklandığını söyleyen PÇ Dal, ileri tahkikat maksatları bakımından zanlının 14.5.20 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak hakkında bir gün tutukluluk emri temin edildiğini belirtti.

Temin edilen bir günlük sürede Gazimağusa Limanında faaliyet gösteren tersaneden bir teknisyenin de olay mahallinde incelemede bulunduğunu belirten PÇ Dal, basınç hortumunun üzerinde olması gereken topraklandırma hattının bulunmadığının tespit edildiğini ve bu sebepten dolayı elektrik akımının direkt olarak su tabancasına elektrik vermesi sonucu işçilerin akıma kapılıp hayatlarını kaybettiklerini belirttiğini aktardı. Halen Gazimağusa Devlet Hastanesi morgunda bulunan işçilere korona testi yapıldığını, sonucun beklendiğini ve alınacak sonuç sonrası otopsi yapılacağına dikkat çeken PÇ Dal, gemideki elektrik kablolarının karışık ve düzensiz olarak tutulmasından ve bu olayın meydana gelmesinden dolayı gemi kaptanı olan zanlının sorumlu tutulduğunu belirtti.

Mesele ile ilgili olarak sürdürülen tahkikatın devam ettiğine dikkat çeken PÇ Dal, beklenen raporların henüz ellerine ulaşmadığına değinerek tahkikatın selameti açısından zanlıya 8 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Savcı Hasan Çaltılı talep edilen süreyi 7 gün olarak sınırladıktan sonra yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 7 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hassan Arnaout
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