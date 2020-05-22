Gemi kaptanı tutuksuz yargılanacak

2 işçi elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirmişti

13.5.2020 tarihinde, Gazimağusa limanında demirli bulunan Palau bandıralı Anakin isimli kuru yük gemisinde su ile temizlik yaptıkları esnada elektrik akımına kapılmak suretiyle O.A ve A.M isimli iki işçinin ölümlerinde ihmali görülen gemi kaptanı Hassan Arnaout (E-63) aynı gün polis tarafından tutuklanmıştı.

Tutukluluğu bugüne değin süren zanlı bugün 22.5.20 tarihinde tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkalarının ölümüne sebep olma suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis çavuşu Erdal Dal olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. PÇ Dal şahadetinde, PÇ Dal şahadetinde, 24.10 19 tarihinde makine arızası nedeniyle limanda demirli bulunan yük gemisinde 13.5.20 tarihinde 2 işçinin basınçlı su tabancası ile temizlik yapmakta olduğunu söyledi. Temizlik sırasında elektrik kablosunun elektrik akımı sağlayan dinamo üzerine düşerek hasara uğraması ve kısa devre oluşması sonucunda su tabancasında oluşan elektrik akımına kapılan bir işçinin ağır yaralandığını belirten PÇ Dal, yaralı işçiyi kurtarmaya çalışan diğer işçinin de ağır yaralandığını söyledi.

Aynı gün zanlının tutuklandığını belirten PÇ Dal, olay mahallinin ziyaret edilerek 2 parça elektrik kablosu, basınçlı su tabancası, işçilerin olay esnasında giydikleri terlikleri ve su hortumunun emare olarak alındığını söyledi.

Tahkikat sürecinde olay mahallinde bir teknisyen vasıtasıyla incelemede bulunduğunu söyleyen PÇ Dal, elde edilen rapora göre gemi içindeki basınçlı su borusunu destekleyen düzenek ve kabloların gelişi güzel ve dağınık tutulmasında zanlının ihmalkârlığı sonucu kablonun pervane üzerine düşerek hasara uğradığı, kısa devre yapması sonucu akımın suya karışmasıyla basınçlı su tabancasına ulaştığını ve basınçlı tabanca üzerinde koruyucu düzenek olmaması neticesinde akımın O.A isimli işçinin eli vasıtasıyla vücuduna ulaştığını belirtti. PÇ Dal, kabloların döşenmemiş, seyyar ve düzensiz şekilde tutulduğu, topraklama kablosunun bağlanmamış olması sonucunda 2 işçinin akıma kapıldıklarını aktardı.

Vefat eden gemicilere Lefkoşa Devlet Hastanesinde adli tıp ekibi tarafından otopsi yapıldığını ancak kesin ölüm sebebinin belirlenemediğine dikkat çeken PÇ Dal, cesetle üzerinden alınan kan, idrar ve doku örneklerinin incelenmek ve kesin ölüm sebebinin tespit edilebilmesi maksadıyla Türkiye’ ye gönderildiğini belirtti.

Zanlının bundan sonraki aşamada tahkikata etki etme olanağı bulunmadığını belirten PÇ Dal, ileride görüşülecek davasında hazır olmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 30000 TL nakdi teminat yatırması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)