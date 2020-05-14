Gemi kaptanı 2 işçinin ölümüne sebebiyet verme suçundan tutuklandı

13.5.2020 tarihinde, Gazimağusa limanında demirli bulunan Palau bandıralı Anakin isimli kuru yük gemisinde su ile temizlik yaptıkları esnada elektrik akımına kapılmak suretiyle hayatlarını kaybeden iki işçinin ölümlerinde ihmali görülen gemi kaptanı Hassan Arnaout (E-63) aynı gün polis tarafından tutuklandı.

Zanlı bugün 14.5.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesine yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında bir gün tutukluluk emri alındı. İddia makamı adına mahkemede yeminli şahadet veren PÇ Erdal Dal bulgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. PÇ Dal şahadetinde, 24.10 19 tarihinden bu güne değin makine arızası nedeniyle limanda demirli bulunan yük gemisinde 13.5.20 tarihinde 2 işçinin basınçlı su tabancası ile temizlik yapmakta olduğunu söyledi. Temizlik sırasında elektrik kablosunun elektrik akımı sağlayan dinamo üzerine düşerek hasara uğraması ve kısa devre oluşması sonucunda su tabancasında oluşan elektrik akımına kapılan bir işçinin ağır yaralandığını belirten PÇ Dal, yaralı işçiyi kurtarmaya çalışan diğer işçinin de ağır yaralandığını söyledi.

Olay akabinde yaralı işçilerin Gazimağusa Devlet Hastanesine götürüldüğünü ancak kurtarılamadığını belirten PÇ Dal, olay yerinin aynı gün elektrik kurumu personeli ile birlikte ziyaret edildiğini söyledi. Elektrik kurumu yetkililerinin yapmış oldukları incelemede, elektrik kablosunun gergin durmayıp aşağı doğru esneme yapması nedeniyle hasara uğrayarak kısa devre yapması yönünde tespitleri olduğuna dikkat çeken PÇ Dal, akımın basınçlı su tabancasına ulaşması nedeniyle işçinin akıma kapıldığını söyledi. Hasara uğrayan 2 parçadan oluşan elektrik kablosu, basınçlı su tabancası ve su borusunun emare alındığına değinen Dal, Gemide önceleri 15 mürettebatın bulunduğu ancak arıza nedeniyle liman içerisinde demirli bulunan gemiden elektrik mühendisi dâhil beş personelin daha sonra ayrıldığını aktardı.

Aynı gün gemi kaptanının tutuklandığını söyleyen PÇ Dal, ileri tahkikat maksatları bakımından zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir vermesini talep etti.

İddia makamı adına hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar’ ın talep edilen süreyi bir gün olarak sınırlamasından sonra yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının bir gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)