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Gemi çalışanın kafasına elektrikli soba fırlattı

Gemi çalışanın kafasına elektrikli soba fırlattı

28 Eylül 2019 Cumartesi 16:17
Gemi çalışanın kafasına elektrikli soba fırlattı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yolcu olarak bindiği gemide alkollü tavırları ile çevreye rahatsızlık veren bu nedenle kendisini uyaran gemi çalışanı B.M.’nin kafasına elektrikli soba fırlatarak yarılmasına neden olan Kaan Cebeci mahkemeye çıkarıldı.

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Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli, zanlının yaralama, ciddi darp, sarhoşluk ve rahatsızlık ”suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Çamlıbelli, 26 Eylül 2019 tarihinde saat 08.10 sıralarında Girne Turizm Limanı’nda bulunan bir şirkete ait gemide 168 promil alkolün etkisi altında olan zanlının, gemi çalışanı K.C’ye makul mazereti olmaksızın bağırıp, çağırıp tasarrufundaki demirden mamul elektirikli sobayı kendisini gemiden inmesi için uyaran konu şirket çalışanı B.M.’nin kafasına atmak suretiyle konu şahsın kafasının 1,5 cm yarılmasına neden olduğunu ifade etti.

Çamlıbelli, olayın ardından yapılan şikayet üzerine zanlının Girne’de tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Zanlının ülkeye turist olarak geldiğini kaydeden polis, davasında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme 3 bin 500 TL nakit teminat ve iki kefilin 40’ar bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının teminata bağlanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
GemiSarhoşYARALAMA
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