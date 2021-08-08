Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden 3 kişiye otopsi yapıldı

07.08.2021 tarihli Basın Bülteninde, 06.08.2021 tarihinde, Gazimağusa’da sakin Arnaud Kemta TAMBO’nun (E-28) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde yaşamını yitirdiği bildirilmişti. Müteveffanın yapılan otopsisinde kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için kan ve doku örnekleri alınmış olup, soruşturma devam etmektedir.

07.08.2021 tarihli Basın Bülteninde, 06.08.2021 tarihinde, Karşıyaka’da sakin Mark Andrew HINDLEY’in (E-57) kalmakta olduğu ikametgâhı içerisinde yaşamını yitirdiği bildirilmişti. Müteveffanın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp kriz” olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.



05.08.2021 tarihli Basın Bülteninde, 04.08.2021 tarihinde, Çatalköy’de sakin Gerald FILBIN’in (E-74) ikametgahı içerisinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği bildirilmişti..Müteveffanın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi ” olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.