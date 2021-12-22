Gece kulübünde bıçakladı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yaralama, ciddi darp ve Kanunsuz bıçak taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Nihat Can Yıldırım bugün teminat duruşmasına çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler, olguları aktardı. Polis, 23 Kasım 2021 tarihinde zanlı Nihat Can Yıldırım’ın Yaralama, ciddi darp ve Kanunsuz bıçak taşıma suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının saat 01.30’da Alayköy’de faaliyet gösteren bir gece kulübünde arasında husumet olan O.T’yi elinde bulundurduğu ve henüz tespit edilemeyen kesici aletle sol koltuk altına sokup, 3 santimlik kesi oluşmasına neden olduğunu ve olay mahallinden kaçtığını söyledi. Polis, zanlının 2 Aralık’ta yakalandığını söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirtip mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 20 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 200’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.