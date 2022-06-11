GAZİVEREN’DE HIRSIZLIK!

1. 01-07.06.2022 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Küçük Sanayi Bölgesinde bulunan bir şirkete ait inşaat malzemeleri (50 adet iskele başlığı ve 200 adet teleskobik demir) çalınmıştır. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.D.(E-28) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 09.06.2022 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Gaziveren’de bir şahıs tarafından düşürülüp kaybedilen para cüzdanı içersinde muhafaza edilen toplam 9.425 TL nakit para çalınmıştır. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Z.K.(K-53), H.A.(E-55) ve K.A.(E-18) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir