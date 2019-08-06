Gaziveren'de araç hırsızlığı

05.08.2019 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Gaziveren'de, kontak anahtarı üzerinde ancak arızalı bir vaziyette bulunan Necip YILDIRAM'a ait FV 141 plakalı araç, B.C.D.(E-32) tarafından mal sahibinden izin almaksızın çalıştırdıkta sonra olay yerinden uzaklaşıp akabinde araç içerisinde muhafaza edilen para cüzdanı ile içerisinde bulunan Necip YILDIRAM’a ait sürüş ehliyetini, iki adet bankamatik kartı ile takriben 1000 TL nakit parayı çaldığı tespit edilmiştir. Söz konusu araç aynı gün Yedidalga'da terk edilmiş bir vaziyette bulunmuştur. Bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.