Gazinoya zorla girmek isteyen şahsın elmacık kemiğini kırdı

31.12.19 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Gazimağusa’ da bir otelin gazinosuna zorla girmek isteyen Jude Ojini’nin yüzüne bir kez vurmak suretiyle elmacık kemiğinin kırılmasına neden olan gazino görevlisi Percy Ebola Eugene şikâyet üzerine 4.1.20 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün 04.01.2020 tarihinde ek tutukluluk emriyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Şükrü Hafız olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Hafız şahadetinde, zanlının 31.12.19 akşamı saat 23.30 raddelerinde çalışmakta olduğu bir otelin gazinosuna gelen eski kız arkadaşının erkek arkadaşı Jude Ojini’nin gazinoya zorla girmek istemesi üzerine aralarında meydana gelen itişme sonucunda zanlının şikâyetçinin yüzüne bir kez vurmak suretiyle elmacık kemiğinin kırılmasına neden olduğunu aktardı.

Olayın 01.01.2020 tarihinde polise intikal ettiğine değinen Hafız, zanlının 4.1.2020 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Zanlının gönüllü ifade vermediğine ve sözlü beyanda bulunarak şikâyetçinin işyerine zorla girmek istemesi üzerine yüzüne bir kez vurduğunu belirttiğini söyledi.

Olay anında şikâyetçinin yanında bulunan kız arkadaşının henüz tespit edilemediğine vurgu yapan Hafız, diğer görgü tanıklarından da ifade alınamadığı ve kamera görüntülerinin de henüz incelenmekte olduğuna değinerek zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Avukatı olmayan zanlının bir şey söylemek isteyip istemediği konusunda yargıç tarafından sorulan soruya karşılık zanlı giymekte olduğu montun yırtılan sol kol uç kısmını göstererek müştekinin kendisini çekiştirmek suretiyle ceketinin yırtılmasına neden olduğunu söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Ayşen Toroslu talep edilen süreyi 2 gün olarak sınırladı ve zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA