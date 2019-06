Gazimağusa’daki kurşunlama olayında 3 zanlı tutuklandı

1.06.2019 tarihinde saat 0300-04.00 arasında Gazimağusa’da sönmez sokak üzerinde bulunan 22 nolu kullanılmayan boş bir ofise kimliği meçhul şahıslar tarafından 3 el ateş edilerek ofis camlarının kırılmasıyla kasti hasar meydana gelmişti.

Gazimağusa Polis Müdürlüğü adli şube ekiplerinin geniş çaplı soruşturması sonucu 3.6.2019 tarihinde mesele ile ilgili bağlantılı S.T, Y.B ve F.B’i tespit ederek tutukladı.

Her 3 zanlı bugün 4.6.2019 tarihinde geniş güvenlik önlemleri altında ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa Kaza Mahkemesinde nöbetçi yargıç Ayşen Toroslunun huzuruna çıkarıldı.

İddia makamı adına savcı Ahmet Özlemler, meselenin tahkikatını yapan müfettiş muavini Halil Seven’i şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Seven yemin tahtında olgularla ilgili mahkemeye bilgiler aktardı.

Zanlılar kamera kayıt incelemesinde Girne’deki ikametgâhlarında tespit edildiler

Kurşunlama olayında TC – Güney Kıbrıs yönlendirmesi

İddia makamı adına hazır olan savcı Ahmet Özlemler tanık kürsüsünde bulunan tahkikat memuru Müf. Muavini Halil Seven’ e tahkikatla ilgili birçok sorular yönetti. Seven, sorulan sorulara verdiği açıklayıcı cevaplarla tahkikatına ne denli hâkim olduğu izlenimini verdi. Seven şahadetinde olayın TC-Güney Kıbrıs yönlendirmesiyle meydana geldiğine dair ellerinde bilgi olduğunu, zanlı 2 ve 3 ün verdikleri açık ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini, telefon dökümleri ile ilgili rapor beklendiğini, bunlardan bir kısmının ellerine ulaştığına vurgu yaparak 100 ün üzerinde ifadenin alınmasına gereksinme olduğunu belirtti. Toplamda en az 30 güvenlik kamerasının da inceleneceğini aktaran Seven, mesele ile ilgili 3 kişinin de aranmakta olduğunu söyledi.

Zanlı 1 S.T kurşunlamayı V.Ç’nin direktifiyle işlediğini itiraf etti.

Savcının sorusu üzerine tahkikat memuru Seven, zanlının polise verdiği ikinci gönüllü ifadede ofisin ateşli silahla kurşunlamasını V.Ç’nin direktifi doğrultusunda gerçekleştirdiğini aktardı. Kurşunlama olayında kullanılan silahın henüz bulunamadığını, bununla ilgili zanlı 1’in izahatı olduğunu belirten Seven, bu yönde de tahkikatını sürdürdüğünü aktardı ve olayda birden fazla kişinin zanlı 1’ e yardımcı olduğuna dair ciddi şüphelerimiz vardır dedi.

Olayın ciddi bir mesele olduğuna vurgu yapan Müf. Muavini Halil Seven tahkikatını salimen sürdürebilmesi için zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Nöbetçi yargıç Ayşen Toroslu tutukluluk emri öncesi avukatları olmayan zanlılara konuşma fırsatı verdi. Zanlı 1 verdiği beyanda polise verdiği ikinci ifadenin doğru olduğunu, yanındaki iki arkadaşının olayda suçları olmadığını söyledi. Zanlı 2 ve 3’de olayla bağlantıları olmadığını 6 gün önce KKTC’ye geldiklerini ve akşam yedi sabah yedi arası gece bekçiliği yaptıklarını söyleyerek iddialarının güvenlik kameralarından görülebileceğini söylediler.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Ayşen Toroslu olayın ciddiyetine değindikten sonra zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)