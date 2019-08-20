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Gazimağusa’da yapılan aramada uyuşturucuyla yakalandı

18.8.19 tarihinde Gazimağusa’ da otobüs durağında durmakta olan zanlı Abdullah Süzer’in hareketlerinden şüphelenen polis zanlının elinde tutmakta olduğu ucu yanık sarma sigara içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğunu tespit ederek zanlıyı tutukladı.

Gazimağusa’da yapılan aramada uyuşturucuyla yakalandı

18.8.19 tarihinde Gazimağusa’ da otobüs durağında durmakta olan zanlı Abdullah Süzer’in hareketlerinden şüphelenen polis zanlının elinde tutmakta olduğu ucu yanık sarma sigara içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğunu tespit ederek zanlıyı tutukladı.

20 Ağustos 2019 Salı 01:17
Gazimağusa’da yapılan aramada uyuşturucuyla yakalandı

Zanlı bugün 19.8.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yürüten polis mensubu Mustafa Kavaz verdiği yeminli şahadette, 18.8.19 tarihinde Gazimağusa’da bir otobüs durağında görülen zanlının yapılan kontrolünde elinde tuttuğu ucu yanık sarma sigara içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ihtiva ettiğini tespit ederek zanlıyı tutukladığını ve sigaraya da emare olarak el koyduğunu aktardı.

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Zanlının gönüllü bir ifade vererek suçunu itiraf ettiğini belirten Kavaz, zanlının konu uyuşturucu maddeyi beyan ettiği bir şahıstan aldığını aktardı. Beyan edilen şahsın aranmakta olduğuna vurgu yapan tahkikat memuru Kavaz zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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