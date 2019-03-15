Gazimağusa’da yapılan aramada uyuşturucu bulundu

GAZİMAĞUSA’DA YAPILAN ARAMADA UYUŞTURUCU BULUNDU

14.3.2019 tarihinde tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna inanılan 8 gr Sentetik Cannobinoid maddesi ile bir adet sarma sigara bulunduran Suriye ve KKTC uyruklu A. C Polis tarafından tutuklandı.

Teminat maksatları bakımından 15.3.19 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan zanlı aleyhindeki olgular Tahkikat memuru Nurettin Enginer tarafından aktarıldı. Alınan ihbar doğrultusunda 14.3.19 tarihinde mahkemeden temin edilen arama emri ışığında Gazimağusa Çanakkale bölgesinde bir apartman dairesinde kalan zanlının ikametgâhında yapılan aramada uyuşturucu madde olduğuna inanılan 8 gram ağırlığında sentetik cannabinoid maddesi ile bir adet sarma sigara bularak emare aldığını ve zanlıyı tutukladığını belirten Enginer zanlının verdiği gönüllü ifadede suçunu kabul ettiğini belirterek zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 3 gün süreyle Poliste tutuklu kalmasına emir verdi. Polisin mesele ile ilgili tahkikatı devam etmektedir. (MHA)