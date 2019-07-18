Gazimağusa’da yangın

17.07.2019 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Çanakkale Göleti Bölgesinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 22 dönüm arazi içerisindeki kuru otların yanı sıra, 25 adet çam ağacı, 3 adet hurma ağacı, 150 m uzunluğunda sulama hortumu, 150 m uzunluğunda damlama hortumu ve 2 adet iki inç mandallı bahçe hortumu yaklaşık yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.