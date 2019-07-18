banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100834
ALTIN
260.000
DOLAR
5.6849
STERLİN
7.1021
EURO
6.3766
Evde ne var ne yok almış!
EVDE NE VAR NE YOK...
Gazimağusa’da yangın
GAZİMAĞUSA’DA YANGIN
Ziynet eşyalarını çalan temizlikçi tutuklandı
ZİYNET EŞYALARINI ÇALAN TEMİZLİKÇİ TUTUKLANDI
Uyuşturucu bulunduran 5 kişi tutuklandı
5 KİŞİ TUTUKLANDI
banner306

Gazimağusa’da yangın

Gazimağusa’da yangın

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:09
Gazimağusa’da yangın

17.07.2019 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Çanakkale Göleti Bölgesinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 22 dönüm arazi içerisindeki kuru otların yanı sıra, 25 adet çam ağacı, 3 adet hurma ağacı, 150 m uzunluğunda sulama hortumu, 150 m uzunluğunda damlama hortumu ve 2 adet iki inç mandallı bahçe hortumu yaklaşık yanarak zarar görmüştür.  Soruşturma devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Gifa’yı kurşunlayan sanığın kararı 25 Temmuz’da okunacak
Gifa’yı kurşunlayan sanığın kararı 25 Temmuz’da okunacak
1'i tutuksuz 2'si tutuklu yargılanacak
1'i tutuksuz 2'si tutuklu yargılanacak
Evde ne var ne yok almış!
Evde ne var ne yok almış!
KKTC’de izinsiz bulunan 2 kişi tespit edildi
KKTC’de izinsiz bulunan 2 kişi tespit edildi
1450 paket kaçak sigara bulundu
1450 paket kaçak sigara bulundu
Ziynet eşyalarını çalan temizlikçi tutuklandı
Ziynet eşyalarını çalan temizlikçi tutuklandı
Uyuşturucu bulunduran 5 kişi tutuklandı
Uyuşturucu bulunduran 5 kişi tutuklandı
Güzelyurt’ta uyuşturucu: 1 kişi tutuklandı
Güzelyurt’ta uyuşturucu: 1 kişi tutuklandı
Araçta yapılan aramada uyuşturucu bulundu
Araçta yapılan aramada uyuşturucu bulundu

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim