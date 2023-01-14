Gazimağusa’da ve Lefkoşa’da ani ölüm…56 yaşındaki Cuma Demirci ile 49 yaşındaki İzzet Aydın aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

Gazimağusa’da ikametgahında aniden rahatsızlanan 56 yaşındaki Cuma Demirci (E) hayatını kaybetti.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, olay dün saat 09.30 sıralarında meydana geldi.

Öte yandan dün 13.40 sıralarında, Lefkoşa’da sakin İzzet Aydın (E-49) iş yeri içerisinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.