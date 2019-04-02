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Gazimağusa’da vahim bedensel zarar ve ciddi darp

Gazimağusa’da vahim bedensel zarar ve ciddi darp

02 Nisan 2019 Salı 16:30
Gazimağusa’da vahim bedensel zarar ve ciddi darp

Gazimağusa’da vahim bedensel zarar ve ciddi darp                                                                    

30.3.19 tarihinde saat 04.30 raddelerinde Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir diskonun park yerinde vuku bulan vahim zarar ciddi darp, tecavüzkâr alet taşımak, kavga ve sarhoşluk suçlaması ile ilgili olarak Libya uyruklu Z.A.M ve İ.J.A.B.M ile Nijerya uyruklu O.O.E ve T.P.I tespit edilerek tutuklanmıştı.

31.3.19 tarihinde zanlılar tutukluluk talebiyle Gazimağusa Kaza Mahkemesinde nöbetçi yargıç Dilşah Karayel’in huzuruna çıkarılmışlardı. Polis mensubu Halil Metin şahadetinde Zanlı 1’in yerden aldığı cam parçası ile zanlı 3’ün yanağını kestiğini, yüzüne vurmak suretiyle 2 dişini kırarak vahim bedensel zarara sebebiyet verdiğini söyledi. Olayın akabinde zanlı 1 ve 2 bir taraf, zanlı 3 ve 4 de bir diğer taraf olup alkol tesiri altında kavgaya tutuştuklarını, el ve ayakları ile vurmak suretiyle birbirlerini darp ettiklerini belirten tahkikat memuru, zanlılar aleyhine 2 gün tutukluluk emri almıştı.

Tahkikat sonucunda zanlı 3 O.O.E nin yanağını ve dudağını cam parçası ile keserek vurmak suretiyle 2 dişini kırarak vahim bedensel zarar ve ciddi darp suçu işleyen Z.A.M aleyhinde ayrı bir dosya tanzim edildi.

Vahim bedensel zarar ve ciddi darp suçlamasıyla Z.A.M bugün teminat maksatları bakımından Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

 Olayın bulguları hakkında şahadet veren polis mensubu Vedat Bilginaylar zanlı aleyhine vahim bedensel zarar ve ciddi darp suçlaması ile ilgili ayrı bir dosya tanzim edildiğini, diğer zanlılar aleyhine de kavga ve darp suçundan ayrı bir dosya tanzim edildiğini aktardı. Dosyanın tamamlandığını belirten tahkikat memuru zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Daha sonra söz alan zanlı avukatı polis mensubuna olay ile ilgili sorular yönetti. Tahkikat memuru müştekinin şikâyetçi olmadığını zanlının suçunu kabul ettiğini, olay esnasında kamera görüntülerinden güvenlik görevlilerinin de olaya müdahil olmadıklarının tespit edildiğini aktardı. Zanlı avukatı ise müvekkilinin yerde yatırken birçok kişi tarafından dövüldüğünü ve darp edildiğini belirterek teminat şartlarına itirazı olmadığını ifade etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının KKTC dışına çıkışını men ederek kimlik, seyahat belgesi ve pasaportunu polise teslim etmesi, 5000 TL nakit yatırması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi kaydıyla serbest kalmasını, şartları yerine getirmemesi halinde hükümsüz tutuklu olarak bir ayı geçmeyen süre merkezi cezaevine gönderilmesini emretti. (MHA)

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