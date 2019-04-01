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Gazimağusa’da uyuşturucuya 4 gün daha tutukluluk

Gazimağusa’da uyuşturucuya 4 gün daha tutukluluk

01 Nisan 2019 Pazartesi 15:10
Gazimağusa’da uyuşturucuya 4 gün daha tutukluluk

GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCUYA 4 GÜN DAHA TUTUKLULUK                                                                                            

28  Mart 2019 tarihinde  Gazimağusa'da, narkotik polisinin hareketlerinden şüphelenerek B. F isimli yabancı uyruklu şahsın üzerinde yaptığı aramada ceketinin iç cebinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir gr ağırlığında sentetik cannabinoid madde ile bir adet yeni sarılmış ucu yanık sigara bularak emare almış ve zanlıyı tutuklamıştı, 29.3.19 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı aleyhinde 3 gün tutukluluk emri alınmıştı.

Bugün ek tutukluluk talebiyle zanlı yeniden mahkemeye çıkarıldı. Meselenin tahkikat memuru tahkikatın henüz tamamlanmadığı ve tahlillerin de henüz ellerine ulaşmadığı cihetle zanlının 4 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 4 gün daha poliste kalması yönünde direktif verdi. (MHA)

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