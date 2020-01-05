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Gazimağusa’da uyuşturucu
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU

Gazimağusa’da uyuşturucudan 5 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da uyuşturucudan 5 kişi tutuklandı

05 Ocak 2020 Pazar 00:30
Gazimağusa’da uyuşturucudan 5 kişi tutuklandı

3-4 Ocak 2019 tarihlerinde Gazimağusa’da meydana gelen kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf suçlamasıyla ilgili tutuklanan Muhammet Kabadayı, Kemal Kurt, Saidjan Beshimov, Ana Christina Karadirek ve Bogdan Valentin Karadirek bugün 4.1.2020 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Hasan Selvili olgularla ilgili yemin altında mahkemeye bilgi aktardı.

Selvili şahadetinde alınan bilgi ışığında 3.1.20 tarihinde zanlı 1 Muhammet Kabadayı’ın kametgâhında yapılan aramada yatak odasında tütün paketi içerisinde beyaz renk kâğıda sarılı tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ihtiva ettiğine inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara bulunduğunu, emare alındığını ve zanlının tutuklandığını aktardı.

Zanlının gönüllü ifade vermek suretiyle suçunu itiraf ettiğini ve uyuşturucu maddeyi zanlı 2 Kemal Kurt ve zanlı 3 Saidjan Beshimov’in yardımıyla isim ve soy ismini verdiği şahıstan aldığını söylemesi üzerine zanlı 2 ve zanlı 3’ ün de 4.1.20 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

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Mesele ilgili olarak yapılan aramada zanlı 2 nin evinde bir şey bulunmazken zanlı 3 ün evinde banko üzerindeki aynalı dolap içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan tütünle karışık sarma bir sigara bulunarak emare alındığını aktaran Selvili zanlı 3’ ün gönüllü ifade verdiğini ve uyuşturucu maddeyi zanlı 2 nin yardımıyla aranmakta olan şahıstan aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Ayni gün arama müzekkeresi tahtında aranmakta olan şahsın evine gidildiğine değinen Selvili konu evde aranan şahıs yerine zanlı 4 Ana Christina Karadirek ve oğlu 18 yaşındaki BogdanValentin Karadirek’in kalmakta olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Onların huzurunda yapılan aramada yatak odasında bir reçel kavanozu içerisinde, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 15 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığına değinen Selvili anne ve oğlunun da mesele ile ilgili tutuklandıklarını söyledi.

Meselenin yeni olduğuna vurgu yapan Selvili, zanlı 1 ve 3 den alınan gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılacağını, emarelerin incelenmek üzere devlet kimya laboratuvarına ve parmak izi için PGM ye gönderileceğini, aranmak olan bir şahsın henüz bulunmadığına değindikten sonra zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Ayşen Toroslu zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuMuhammet KabadayıKemal KurtSaidjan BeshimovAna Christina Karadirek
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