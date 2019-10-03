Gazimağusa’da uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

02.10.2019 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Gazimağusa’da T.Ç.’nin (E-23) üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve tütün ile karışık içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. T.Ç ile birlikte meselede bağlantısı olduğu tespit edilen H.G(E-38) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.