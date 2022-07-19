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Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

19 Temmuz 2022 Salı 13:32
Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

18.07.2022 tarihinde saat 15:30 sıralarında, Gazimagusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, A.K.(E-33) kullanımındaki ve M.T.(E-18)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve araçtan dışarıya atılan paket içerisinde yaklaşık 5 gram ağırlığında metamfetamin türü ile yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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