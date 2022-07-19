Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

18.07.2022 tarihinde saat 15:30 sıralarında, Gazimagusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, A.K.(E-33) kullanımındaki ve M.T.(E-18)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve araçtan dışarıya atılan paket içerisinde yaklaşık 5 gram ağırlığında metamfetamin türü ile yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
19 Temmuz 2022 Salı 13:32