Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

18.07.2022 tarihinde saat 15:30 sıralarında, Gazimagusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, A.K.(E-33) kullanımındaki ve M.T.(E-18)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve araçtan dışarıya atılan paket içerisinde yaklaşık 5 gram ağırlığında metamfetamin türü ile yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.