Gazimağusa’da uyuşturucu madde tasarrufu 2 kişi tutuklandı

Her iki zanlı bugün 19.8.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar. İddia makamı adına yeminli şahadet veren tahkikat memuru Hasan Selvili, zanlıların birbirleriyle tartıştıklarına dair aldıkları bilgi ışığında 18.8.19 akşamı olay mahalline gittiklerini aktardı. zanlı 1 Osman Akın ve zanlı 2 Mehmet Ali Yıldırım’nın davranışlarından alkollü oldukları kanısına kapıldıkları, ancak yapılan alkol testinden sonuç almayınca uyuşturucu madde kullanmış olabilecekleri nedeniyle sorguya alındıklarını belirtti.

Zanlıların bulundukları yerde yapılan araştırmada bir kâğıt parçasına sarılı 1,5 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bulunmasıyla zanlıların tutuklandığını aktaran Selvili suçlamaları kabul etmeyen zanlıların telefonlarında yapılan incelemede uyuşturucu madde bağlantısı olan birçok kişiyle görüşme yapıldığını tespit ettiğini belirtti.

Meselenin yeni olduğuna değinen tahkikat memuru Selvili tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)