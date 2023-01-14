Gazimağusa’da uyuşturucu

Gazimağusa’da M.D.’nin (E-22) ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık 50 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs tutuklandı.

Öte yandan Gazimağusa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 16.00 sıralarında gerçekleştirilen başka bir operasyon sonucu ise, B.Ş.B.’nin (E-21) üzerinde yapılan aramada; yaklaşık 7 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve ikametgahında yapılan aramada ise bir adet tabanca bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.