Gazimağusa’da uyuşturucu

28.8.20 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Gazimağusa’ da, Tongshınen Janathan Manabe (E-23) ve Faruk Mohammad Hassan (E-23)’ ın birlikte kaldıkları ikametgâhta narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 10 mlg ağırlığında madde bulunarak emare alınmış ve zanlılar suçüstü hali gereği tutuklanmışlardır.

Zanlılar bugün 29.8.20 tarihinde uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde üçer gün tutukluluk emri alındı

İddia makamı adına mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Özdesoy olgularla ilgili mahkemeye verdiği bilgide, 28.8.20 tarihinde alınan bilgi ışığında zanlıların ikametgâhında arama yapıldığını, çalışma masası üzerinde foilkâğıda sarılı yaklaşık 10 mlg ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını ve zanlıların tutuklandığını söyledi.

Zanlıların mesele ile ilgili herhangi bir ifade veya beyanda bulunmadıklarına dikkat çeken PM Özdesoy, emarelerin gerekli inceleme ve analiz için laboratuvara ve PGM’ ye gönderildiğini belirttikten sonra tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine üçer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Hazan Aksun zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)