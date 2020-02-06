banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Nasıl endişelenmeyelim!
Nasıl endişelenmeyelim!
En Samimisinden Özersay
En Samimisinden Özersay
Bakanlar Kurulunda 2 Cumhurbaşkan adayı
Bakanlar Kurulunda 2 Cumhurbaşkan adayı
İki Toplumlu ‘’Coronavirüs Siyaseti’’
İki Toplumlu ‘’Coronavirüs Siyaseti’’

Gazimağusa’da uyuşturucu

3 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da uyuşturucu

3 kişi tutuklandı

06 Şubat 2020 Perşembe 12:44
Gazimağusa’da uyuşturucu

05.02.2020 tarihinde  saat 14:50 sıralarında  Gazimağusa’da, M.K.A.(E-22)’nın  kalmakta olduğu yurt odası içerisinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Akabinde mesele ile ilgili olarak bağlantısı olduğu tespit edilen A.K.A.K.(E-20)’nin üzerinde ve kalmakta olduğu yurt odasında yapılan aramada  yaklaşık 8.5 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

05.02.2020 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Gazimağusa’da Nergisli Yol Kavşağı yakınlarında, bir otobüs şirketine ait araçta yolcu olarak bulunan E.G.A.(E-21)’nın üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup; soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuGazimagusa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ercan'da yasal işlem
Ercan'da yasal işlem
Münüse Söyler Takımcılar bulundu
Münüse Söyler Takımcılar bulundu
Uyuşturucu madde satışları ve alımları hız kesmiyor
Uyuşturucu madde satışları ve alımları hız kesmiyor
Öğrenim için KKTC’ye geldiler ikametgahı uyuşturucu imalathanesine çevirdiler
Öğrenim için KKTC’ye geldiler ikametgahı uyuşturucu imalathanesine çevirdiler
Mehmet Eminoğlu Davası’nın Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesi bekleniyor
Mehmet Eminoğlu Davası’nın Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesi bekleniyor
Akacan’ın sanal bet davası başlıyor
Akacan’ın sanal bet davası başlıyor
Gaziköy’de gündüz vakti hırsızlık
Gaziköy’de gündüz vakti hırsızlık
Lord davasına bir erteleme daha
Lord davasına bir erteleme daha
Alpet – Atlas Jet davasında son durum
Alpet – Atlas Jet davasında son durum
Cep telefonu çaldı tutuklandı
Cep telefonu çaldı tutuklandı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim