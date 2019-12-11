Gazimağusa’da uyuşturucu: 3 kişi tutuklandı

10.12.2019 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Gazimağusa’da, T.P.K.(E-25)’nin üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, 21 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet kağıt parçası ile bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.O.A. (E-22 tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



