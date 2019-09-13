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Gazimağusa’da uyuşturucu

Gazimağusa’da uyuşturucu

13 Eylül 2019 Cuma 16:48
Gazimağusa’da uyuşturucu

12.09.2019 tarihinde, 12:00 sıralarında, Gazimağusa’da, H.S.(E-39), H.G.(E-37) ve Ş.D (E-37)’nin kalmakta olduğu otel odasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, 8 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde sentetik cannabonoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan ucu yanık 3 adet sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.    

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12.9.2019 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Gazimağusa’da, T.J.K.(E-25)’nin tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuGazimagusa
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