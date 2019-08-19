Gazimağusa’da uyuşturucu

18.08.2019 tarihinde, Gazimağusa’da Suçla Operasyonel Mücadele ekipleri tarafından yapılan devriye sırasında şüpheli vaziyette görülen O.A. (E-23) ve M.A.Y. (E-26) tasarruflarında yaklaşık 1.5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alınırken, yine Gazimağusa’da A.S. (E-27)’nin tasarrufunda içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:06