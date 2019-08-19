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Gazimağusa’da uyuşturucu
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU
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Gazimağusa’da uyuşturucu

3 genç tutuklandı

Gazimağusa’da uyuşturucu

3 genç tutuklandı

19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:06
Gazimağusa’da uyuşturucu

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18.08.2019 tarihinde, Gazimağusa’da Suçla Operasyonel Mücadele ekipleri tarafından yapılan devriye sırasında şüpheli vaziyette görülen O.A. (E-23) ve M.A.Y. (E-26) tasarruflarında yaklaşık 1.5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alınırken, yine Gazimağusa’da A.S. (E-27)’nin tasarrufunda  içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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