Gazimağusa’da uyuşturucu

25.07.2019 tarihinde, Gazimağusa’da, A.A.(E-21) ve S.N.(E-23)’nin bulundukları ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 21 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunması ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, mesele ile bağlantılı olarak aranmakta olan S.S.A.(E-28) 26.07.2019 tarihinde Gazimağusa’da tespit edilerek kalmakta olduğu yurt odasında yapılan aramada uyuşturucu içiminde kullanıldığına inanılan 1 adet kesik pet şişe parçası bulunarak emare olarak alınmıştır.

Yine meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen J.A.L.(E-29)’nin kalmakta olduğu yurt odasında arama yapıldığı sırada tasarrufunda bulunan yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere attığı tespit edilmiştir. Akabinde odada yapılan aramda yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.