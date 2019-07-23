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Gazimağusa’da uyuşturucu
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU
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Gazimağusa’da uyuşturucu

2 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da uyuşturucu

2 kişi tutuklandı

23 Temmuz 2019 Salı 10:47
Gazimağusa’da uyuşturucu

23.07.2019 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Gazimağusa’da, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında devriye halinde olan ekip tarafından şüpheli vaziyette görülen M.B.A.M.(E-21) ve A.M.Z.S.A.H.(E-31)’ın üzerlerinde yapılan aramada,  M.B.A.M’nın ya tasarrufunda  yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.    

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