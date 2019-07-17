Gazimağusa’da uyuşturucu

16.07.2019 tarihinde, saat 16:00 sıralarında Gazimağusa’da A.R.’nin(K-25) kalmakta olduğu yurt odasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

