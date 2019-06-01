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Gazimağusa’da uyuşturucu

İki kişi tutuklandı

Gazimağusa’da uyuşturucu

İki kişi tutuklandı

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:50
Gazimağusa’da uyuşturucu

31.05.2019 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Gazimağusa’da, J.A.L.(E,28)’nin kalmakta olduğu yurt odasında polis tarafından yapılan aramada, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet hap, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ve bir parça foil kağıdı ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet ucu yanık sigara izmariti bulunarak emare olarak alınmıştır.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğuna inanılan D.S.(E-25)’nin ikametgahında yapılan aramada ise içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet metal öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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