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Gazimağusa’da uyuşturucu: 2 tutuklu

17 Nisan 2022 Pazar 10:09
Gazimağusa’da uyuşturucu: 2 tutuklu

16.04.2022 tarihinde, saat 12:45 sıralarında, Gazimağusa' da I.H.K.(E-27)’nın kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önlemem Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık olarak 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile içersinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır.

Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen O.N.A.(E-26)’nın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise içersinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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