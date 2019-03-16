Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103304
ALTIN
228.066
DOLAR
5.4567
STERLİN
7.2421
EURO
6.1802
Gazimağusa’da ürküten kaza!
GAZİMAĞUSA’DA ÜRKÜTEN KAZA!
Hiç ders alınmıyor
HİÇ DERS ALINMIYOR
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Ahmad, cinayeti işlediğini itiraf etti
CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ
banner307

Gazimağusa’da ürküten kaza!

Gazimağusa’da ürküten kaza!

16 Mart 2019 Cumartesi 20:29
Gazimağusa’da ürküten kaza!

GAZİMAĞUSA’DA ÜRKÜTEN KAZA!

Gazimağusa'da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan hurmalı çemberinde meydana gelen kazada yürekleri ağza getiren kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan hurmalı çemberinde meydana geldi. Hurmalı çemberinden Şehit İbrahim Kazım Caddesi’ne doğru seyir halinde olan HC 126 plakalı araca, çember içerisinde araç olmasına rağmen dikkatsiz bir şekilde seyir halinde olan ve çembere geldiğinde durmayan LD 042 plakalı aracın vurması sonucu meydana geldi. Kaza sonrası HC 126 plakalı araç çarpmanın etkisiyle yolda savrularak takla attı. Takla atan aracın içinde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (MHA)

Son Güncelleme: 16.03.2019 21:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kiralık araçtan uyuşturucu çıktı
Kiralık araçtan uyuşturucu çıktı
Evinde yapılan aramada uyuşturucu hap bulundu
Evinde yapılan aramada uyuşturucu hap bulundu
Güney’den araba sirkatine 1 zanlı daha eklendi
Güney’den araba sirkatine 1 zanlı daha eklendi
Gazimağusa’da hırsızlık
Gazimağusa’da hırsızlık
Gökhan Naim cinayetinde Bilal Ahmad’a 2 gün tutukluluk verildi
Gökhan Naim cinayetinde Bilal Ahmad’a 2 gün tutukluluk verildi
Akdoğan 30 yıl hapis yatacak
Akdoğan 30 yıl hapis yatacak
Kız kardeşini para için tehdit etti
Kız kardeşini para için tehdit etti
Abi Karatepe tutuklu yargılanacak
Abi Karatepe tutuklu yargılanacak
Güney Kıbrıs’tan araba kaçakçılığı zanlılarına 7 gün tutukluluk
Güney Kıbrıs’tan araba kaçakçılığı zanlılarına 7 gün tutukluluk
Gazimağusa’da uyuşturucu madde zanlıları teminata bağlandı
Gazimağusa’da uyuşturucu madde zanlıları teminata bağlandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim