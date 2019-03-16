Gazimağusa’da ürküten kaza!

GAZİMAĞUSA’DA ÜRKÜTEN KAZA!

Gazimağusa'da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan hurmalı çemberinde meydana gelen kazada yürekleri ağza getiren kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan hurmalı çemberinde meydana geldi. Hurmalı çemberinden Şehit İbrahim Kazım Caddesi’ne doğru seyir halinde olan HC 126 plakalı araca, çember içerisinde araç olmasına rağmen dikkatsiz bir şekilde seyir halinde olan ve çembere geldiğinde durmayan LD 042 plakalı aracın vurması sonucu meydana geldi. Kaza sonrası HC 126 plakalı araç çarpmanın etkisiyle yolda savrularak takla attı. Takla atan aracın içinde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (MHA)