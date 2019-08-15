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Gazimağusa’da Themis Center binasındaki kurşunlama olayında 4 kişiden 3’ü serbest

1.6.19 tarihinde saat 03.15 raddelerinde Gazimağusa’da Themis Center binasında bulunan 22 nolu boş ofisin ateşli silah ile 3 et ateş edilmek suretiyle kurşunlanması ve camlarının kırılmasından dolayı oluşan kasti hasar ile ilgili tutuklanan 4 kişiden üçü hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilirken 1 kişi de teminata bağlanmıştı.

Gazimağusa’da Themis Center binasındaki kurşunlama olayında 4 kişiden 3’ü serbest

1.6.19 tarihinde saat 03.15 raddelerinde Gazimağusa’da Themis Center binasında bulunan 22 nolu boş ofisin ateşli silah ile 3 et ateş edilmek suretiyle kurşunlanması ve camlarının kırılmasından dolayı oluşan kasti hasar ile ilgili tutuklanan 4 kişiden üçü hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilirken 1 kişi de teminata bağlanmıştı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 18:37
Gazimağusa’da Themis Center binasındaki kurşunlama olayında 4 kişiden 3’ü serbest

Almış olduğu bir bilgiyi değerlendiren Polis, meselenin azmettiricisi olduğu iddia edilen ve Güney Kıbrıs’ta yaşadığı öğrenilmesi üzere aranan şahıs olarak ilan edilen Veysi Çelik’ i kanunsuz yollardan kaçma hazırlığı içerisinde olduğu bir esnada 11.8.19 tarihinde Balalan köyünde balıkçı barınağında tespit ederek tutuklamıştı.

Olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen Veysi Çelik’nin tutukluluk süresi 5 gün uzatıldı.

Kaçma hazırlığında olan Veysi Çelik’nin yanında bulunan H.D.B, Y.O ve D.M.M.B de Feri Fail (suçu örten) suçlamasıyla polis tarafından tutuklanmıştı. Zanlı Veysi Çelik’ i yurt dışına kaçırmak için kıyıya yanaşan bot tipi tekne ise geri dönerek kayıplara karışmıştı.

Bugün 15.8.19 tarihinde zanlı Veysi Çelik ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına hazır bulunan savcı Hasan Çaltılı tahkikat memuru müfettiş muavini Halil Seven’i yemin altında şahadet vermeye çağırdı. Seven vermiş olduğu şahadetinde olayla ilgili anımsatıcı bilgiler verdikten sonra zanlının 11.8.19 tarihinde, kanunsuz yollardan kaçma hazırlığı içerisinde olduğu bir esnada Balalan köyü balıkçı barınağında tespit ederek tutuklandığını aktardı. Savcının, aynı gün tutuklanan diğer 3 zanlının akıbeti ile ilgili soruya karşılık tahkikat memuru Seven bu zanlıların Feri Fail (suçu örten) suçlaması ile ilgili bir bağlantılarının olmaması nedeniyle serbest bırakıldığını belirtti.

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Zanlı Veysi Çelik’nin polise gönüllü bir ifade verdiğine ve henüz teyit ve tekzibinin yapılmadığına değinen Seven, zanlının yapmış olduğu 8 telefon görüşmesi ile ilgili raporların bir kısmının geldiğine, bir kısmının ise halen gelmediğine vurgu yaparak henüz aranmakta olan emare ve şahıslar olduğunu aktardı.

Daha sonra söz alan savunma avukatı tahkikat memuruna mesele ile ilgili bazı sorular yönetti.  Sorulan sorulara karşılık tahkikat memuru Seven verdiği cevapta zanlılardan S.O ifade değişikliği yapacağı konusunda bilgi almasına  karşın bu ana kadar herhangi bir talebin kendisine gelmediğini belirterek , zanlılardan S.O’nun vermiş olduğu ifadesinin doğru olduğuna dair mahkeme safhasında söylemi olduğunu ve S.O’nun da bu yönde beyanı olduğunu aktardı. Bir başka soruya karşılık ise Seven, zanlı Veysi Çelik’nin meselede şikâyetçi olan avukatı aradığını ve konuştuklarını, daha sonra bu işle uğraşmaktan vazgeçtiğini söylediğini aktardı.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 5 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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