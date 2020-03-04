Gazimağusa’da tasarrufunda uyuşturucu bulunan 43 yaşınadki şahıs tutuklandı
1 kişi tutuklandı
Gazimağusa’da tasarrufunda uyuşturucu bulunan 43 yaşınadki şahıs tutuklandı
1 kişi tutuklandı
04 Mart 2020 Çarşamba 19:02
Gazimağusa’da G.C.’nin (E-43) kaldığı otel odasında; Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan para bulunarak emare olarak alındı.
Dün 12.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs tutuklandı.
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