Gazimağusa’da tasarrufunda uyuşturucu bulunan 43 yaşınadki şahıs tutuklandı

Gazimağusa’da G.C.’nin (E-43) kaldığı otel odasında; Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan para bulunarak emare olarak alındı.

Dün 12.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs tutuklandı.