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Gazimağusa’da tasarrufunda uyuşturucu bulunan 43 yaşınadki şahıs tutuklandı

1 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da tasarrufunda uyuşturucu bulunan 43 yaşınadki şahıs tutuklandı

1 kişi tutuklandı

04 Mart 2020 Çarşamba 19:02
Gazimağusa’da tasarrufunda uyuşturucu bulunan 43 yaşınadki şahıs tutuklandı
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Gazimağusa’da G.C.’nin (E-43) kaldığı otel odasında;  Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan para bulunarak emare olarak alındı.

Dün  12.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs tutuklandı.

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