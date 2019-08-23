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Gazimağusa’da şiddet tehdidiyle 100.000 sterlin isteyen zanlı teminata bağlandı

Gazimağusa’da şiddet tehdidiyle 100.000 sterlin isteyen zanlı teminata bağlandı

23 Ağustos 2019 Cuma 22:44
Gazimağusa’da şiddet tehdidiyle 100.000 sterlin isteyen zanlı teminata bağlandı

19.8.19 tarihinde saat 12.30 raddelerinde Gazimağusa’ da İsmet İnönü bulvarı üzerinde bir kafede, Gazimağusa sakini Şükrü Şemmedi, karşılaştığı Gazimağusa sakini Oğuzhan Can’a hitaben “İstanbul’ dan yeni geldim. Bana 100000 sterlin vereceksin. Memlekette birçok küçük mafya grupları var. Sen mi beni arayacaksın ben mi ” diyerek çalmak kastıyla para temin etmek için şiddet tehdidinde bulundu.

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Şikâyet üzerine 20.8.19 tarihinde tutuklanan zanlı 21.8.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle ilgili Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Zanlı bugün teminat maksatları bakımından yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yürüten polis mensubu Salih Fidan Ersan verdiği yeminli şehadette zanlının 19.8.19 tarihinde bir kafede müşteki Oğuzhan Can’ dan 100000 sterlin talep ederek şiddet tehdidinde bulunduğunu aktardı. Zanlının verdiği gönüllü ifadede müştekiden para istediğini kabul ettiğini ancak tehdit etmediğini belirten tahkikat memuru Saner tahkikatını tamamladığı cihetle zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, seyahat belgesi ve pasaportunu polise teslimi, 3000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin imza edeceği 75000’er TL şahsi kefalet karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
ŞiddetTehdit
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