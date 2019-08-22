Gazimağusa’da şiddet tehdidiyle 100000 sterlin istedi

Bana 100000 sterlin vereceksin. Memlekette birçok küçük mafya grupları var. Sen mi beni arayacaksın ben mi ” diyerek çalmak kastıyla para temin etmek için şiddet tehdidinde bulundu.

Şikâyet üzerine tutuklanan zanlı bugün 21.8.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle ilgili Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yürüten polis mensubu Salih Fidan Ersan verdiği yeminli şahadette zanlının 19.8.19 tarihinde bir kafede müşteki Oğuzhan Can’ dan 100000 sterlin talep ederek şiddet tehdidinde bulunduğunu aktardı. Zanlının verdiği gönüllü ifadede müştekiden para istediğini kabul ettiğini ancak tehdit etmediğini belirten tahkikat memuru Saner gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yanında olay esnasında hazırda bulunan iki kişinin tespit edilerek ifadelerine başvurulacağını aktardı.

Savunma avukatı ise şikâyetçinin zanlıya olan borcundan kurtulmak maksadıyla böyle bir şikâyette bulunduğunu iddia etti. Ayrıca şeker hastası olan müvekkilinin Dr. Kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 2 gün süreyle poliste tutulu kalması yönünde emir verdi. Ayrıca derhal Gazimağusa Devlet Hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesini emretti. (MHA)