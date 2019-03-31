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Gazimağusa’da sahte pul tasarrufu

Gazimağusa’da sahte pul tasarrufu

31 Mart 2019 Pazar 18:28
Gazimağusa’da sahte pul tasarrufu

GAZİMAĞUSA’DA SAHTE PUL TASARRUFU

30 Mart 2019 tarihinde, Gazimağusa Kaliland bölgesinde meydana gelen sahte pul tasarrufundan tutuklanan Z.K. (ZAFER KADI), T.Z.K. ( TARIK ZAFER KADI) ve B.A. (BARAN AKBAL), ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç Dilşah Karayel huzuruna çıkarıldı.

Meselenin tahkikat memuru Erman Sennaroğlu’nun yeminli şehadetinde, 30 Mart tarihinde Kaliland bölgesinde itfaiye ekiplerine gelen ihbar üzerine olay mahalline gittiğini, T.Z.K ve B.A.’nın bir mangal içerisinde İngiliz sömürge idaresinden kalma Birleşik Krallığı’na ait damga pullarını yakarken tespit edilerek tutuklandığını, kısmen yanmış ve yanmamış pullar ile birlikte bir adet benzin bidonu da emare olarak el konulduğunu anlattı.

Tahkikata bahse konu pulların, T.Z.K.’nın babası Z.K. tarafından yakmak için verildiğinin tespit edilmesi üzerine; aynı gün Z.K.’nın da tutuklandığını aktaran Sennaroğlu, Z.K.’nın bahse konu olan pulları 2 yıl önce Gazimağusa limanında bulunan bir geminin gizli bölmesinde bulduğunu, sonradan sahte olduklarını öğrenmesiyle yakması için oğlu T.Z.K.’ya verdiğini itiraf ettiğini aktardı. Aynı gün bahse konu gemide arama yapıldığını fakat gemide herhangi bir kanunsuz bir şey bulunmadığını belirten Sennaroğlu, Z.K. ve T.Z.K.’nın ikametgahlarının aranması için derdest müzakeresi ıstar edildiğini, henüz arama yapılmadığını da belirterek zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Karayel, olguları değerlendirdikten sonra zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmaları konusunda emir verdi. (MHA)

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