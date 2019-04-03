Gazimağusa’da sahte pul tasarrufu

Mağusa’da sahte pul tasarrufu

30 Mart 2019 tarihinde Kaliland bölgesinde meydana gelen sahte pul tasarrufundan tutuklanan zanlı Z.K, zanlı T.Z.K ve zanlı B.A 31.3.2019 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa Kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alınmıştı.

Bugün zanlı B.A haricinde baba oğul zanlı Z.K ve T.Z.K teminat maksatları bakımından yeniden yargıç huzuruna çıkarıldılar. Tahkikat memuru Erman Sennaroğlu yeminli şahadetinde, 30 Mart 19 tarihinde Kaliland bölgesinde yangın olduğuna dair İtfaiye şubesinden gelen ihbar üzerine olay mahalline gidildiğini, zanlı T.Z.K ve zanlı B.A ü bir mangal içerisinde birleşik krallığa ait çok sayıda pulu yakmakta olduklarını gördüğünü söyledi. Kısmen yanan pullar yanında yanmamış birçok pul destesi ile yakmada kullanılan benzin bidonunu emare olarak aldığını belirten Sennaroğlu zanlıları tutukladığını belirtti. Zanlı T.Z.K yaptığı beyanda bahse konu pulları yakması için kendisine babası zanlı Z.K tarafından verildiğini beyan etmesi üzerine ayni gün zanlı Z.K yi tespit edilerek tutuklandığını belirten Sennaroğlu zanlı Z.K’ in verdiği beyanda pulları 2 yıl önce satın aldığı yatının gizli bölmesinde bulduğunu, sonradan sahte olduklarını öğrenmesi üzerine yakması için oğlu olan zanlı T.Z.K ye verdiğini söylediğini aktardı.

Tutukluluk süresi içerisinde zanlı Z.K ve T.Z.K’ nin ikametgâhlarında arama yaptığını belirten Sennaroğlu zanlı T.Z.K ‘nin evinde birleşik krallığa ait 2 adet pul bularak emare aldığını söyledi.

Sennaroğlu şahadetinde devamla emare pulların henüz sahte olup olmadığına dair ellerinde kesin bir raporun olmadığını, PGM ye gönderilen pulların sahte olup olmaması konusunda araştırmanın orijinal pul karşılaştırması ile yapılabileceği bilgisi üzerine İngiltere büyükelçiliği ve Türkiye Cumhuriyetine yazılar yazıldığını belirtti.

Meselenin tahkikatının gelecek raporlara göre şekil alacağını belirten Sennaroğlu suça bağlantısının olmadığı tespit edilen zanlı B.A yı serbest bırakarak tanık sıfatıyla ifadesinin alındığını belirterek her iki zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlıların KKTC dışına çıkışlarını yasaklayarak kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 20000 er TL Şahsi kefalet imzalamaları kaydıyla serbest kalmalarını emretti. (MHA)