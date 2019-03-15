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Akdoğan 30 yıl hapis yatacak
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Gazimağusa’da patlayıcı madde tasarrufu

Gazimağusa’da patlayıcı madde tasarrufu

15 Mart 2019 Cuma 19:10
Gazimağusa’da patlayıcı madde tasarrufu

GAZİMAĞUSA’DA PATLAYICI MADDE TASARRUFU                                                

Tasarrufunda patlayıcı madde bulunduran zanlı M. K davası görüşülünceye kadar bir ay hapse gönderildi.

14 Mart 2019 tarihinde alınan ihbar doğrultusunda Gazimağusa’da turist statüsü altında kalmakta olan M. K’in ikametgahında bir Polis ekibi tarafından yapılan aramada kasaphanede  hayvan kesimi esnasında hayvanların bayıltılması için kullanılan silahlara ait patlayıcı madde ihtiva eden 7 adet  kapsül bulunarak emare olarak alınmış ve zanlı tutuklanmıştır.

15.3.16 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. olayla ilgili olguları mahkemeye aktaran tahkikat memuru Salih Fidan Ersan, zanlının turist statüsü ile KKTC’de bulunduğunu belirterek davası görüşülünceye kadar merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının davaları görüşülünceye kadar hükümsüz tutuklu olarak bir ay cezaevine gönderilmesini emretti. (MHA)

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