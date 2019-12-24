Gazimağusa’da kundaklama

24.12.2019 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Gazimağusa’da Vahit Güneri Caddesi üzerinde, Suat AYDINERİ’ye ait ikametgahın yanında bulunan garaj içerisinde park halinde bulunan mercedes vito marka aracın sol alt kısmına meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle kundaklanmıştır.

Kundaklama sonucu konu araç ile araç içerisinde bulunan yaklaşık 100 parçadan oluşan tekstil malzemeleri tamamen, garajın zemin ve tavan kısmı ise kısmen yanarak zarar meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.