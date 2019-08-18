Gazimağusa’da kavga!

18.08.2019 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Gazimağusa’da bir eğlence mekanı önünde, B.Y. (E-24), kız arkadaşına küfür ettiği gerekçesi ile A.Y.(E-32) ile aralarında çıkan tartışma neticesinde karşılıklı olarak birbirlerinin boğazını sıkıp itmek sureti ile kavga edip yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yaptıkları sırada A.Y. burnuna aldığı yumruk darbesi nedeniyle burun kemiği kırılmıştır. A.Y. kaldırılmış olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alınmıştır. B.Y. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.