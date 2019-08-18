banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95734
ALTIN
271.249
DOLAR
5.5633
STERLİN
6.7742
EURO
6.1703
Gazimağusa’da kavga!
GAZİMAĞUSA’DA KAVGA!
Sınır kapısından geçişte uyuşturucu ile yakalandı
LOKMACI KARA KAPISINDA UYUŞTURUCU
Lefkoşa'da uyuşturucudan 1 tutuklu
LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN’DAN ÇIKAMADI!
banner307

Gazimağusa’da kavga!

1 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da kavga!

1 kişi tutuklandı

18 Ağustos 2019 Pazar 11:07
Gazimağusa’da kavga!

18.08.2019 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Gazimağusa’da bir eğlence mekanı önünde, B.Y. (E-24), kız arkadaşına küfür ettiği gerekçesi ile A.Y.(E-32) ile aralarında çıkan tartışma neticesinde karşılıklı olarak birbirlerinin boğazını sıkıp itmek sureti ile kavga edip yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yaptıkları sırada A.Y. burnuna aldığı yumruk darbesi nedeniyle burun kemiği kırılmıştır. A.Y. kaldırılmış olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alınmıştır. B.Y. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 18.08.2019 12:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne’de restoranda korkutan yangın
Girne’de restoranda korkutan yangın
Sınır kapısından geçişte uyuşturucu ile yakalandı
Sınır kapısından geçişte uyuşturucu ile yakalandı
Lefkoşa'da uyuşturucudan 1 tutuklu
Lefkoşa'da uyuşturucudan 1 tutuklu
Gazimağusa’da hırsızlık 900 dolar çaldı
Gazimağusa’da hırsızlık 900 dolar çaldı
Gazimağusa’da alacak verecek meselesinden tartışan iki kişiden biri bıçakla yaralandı
Gazimağusa’da alacak verecek meselesinden tartışan iki kişiden biri bıçakla yaralandı
Çatalköy'de 4 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Çatalköy'de 4 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Çatalköy’de hırsız ev sahiplerine yakalandı
Çatalköy’de hırsız ev sahiplerine yakalandı
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı
Ercan'dan çıkamadı!
Ercan'dan çıkamadı!
İşyeri faresi tutuklandı
İşyeri faresi tutuklandı

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim