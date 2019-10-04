Gazimağusa’da iş yerinde hırsızlık ve kasti hasar şuçlarından 2’şer yıl hapis cezası

7-8 Ocak 2019 tarihinde saat 1500 – 04.30 saatleri arasından Gazimağusa’da Temiz İş isimli iş yerinin batıya bakan kapısındaki asma kilidi kırıp içeri giren ve küçük çelik bir kasadan 2500 Tl ile iş sahibinin iş yeri dışındaki kilitsiz aracının içerisinde bulunan küçük bir kasadan da 1500 TL olmak üzere toplam 4000 TL sirkat eden Gazimağusa sakini Mücahit Kaya ve Fehim Özuğurlu aleyhinde tanzim edilen dükkân açma, sirkat ve kasti hasar dosyası bugün 4.10 19 tarihine Gazimağusa kaza mahkemesinde oturum yapan ağır cezada karara bağlanarak ikişer yıl hapis cezasına çarptırıldılar.

Fatma Şenol başkanlığında kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve yargıç Hazan Aksun’dan oluşan ağır ceza mahkemesinin sanıklar hakkındaki kararını başkan Fatma Şenol okudu.

Toplumu huzursuz eden bu gibi suçlarda artış gösterdiğine vurgu yapan başkan Fatma Şenol bu gibi suçları işleyen kişilere ibret verici cezaların takdir edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bir başkasının malına göz diken ve zarara sebebiyet veren kişilere verilecek cezanın hapislik cezası dışında bir cezanın takdir edilemeyeceğine vurgu yapan başkan Fatma Şenol tüm şahadeti değerlendirdikten sonra sanıklara işlemiş oldukları suçlardan dolayı ikişer yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı. (MHA)