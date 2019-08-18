Gazimağusa’da hırsızlık 900 dolar çaldı

Zanlı bugün 17.8.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yürüten polis mensubu Mustafa Çebi olayın 5.8.19 tarihinde polisin bilgisine geldiğine değinerek zanlının tutuklandığını ve yapılan tahkikatta zanlının sirkat ettiği paranın bir kısmını dövizcide bozdurduğunu ve alışveriş yaptığını aktardı. Tahkikatın yeni olduğuna değinen Çebi zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)