Gazimağusa’da hırsızlık 900 dolar çaldı

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)
18 Ağustos 2019 Pazar 00:46
2.8.2019 tarihinde, saat 17.30 – 18.00 arasında Gazimağusa’da, DaryaSomedolko’nun kalmakta olduğu bir öğrenci yurdunun yatak odası içerisindeki dolabın çekmecesinde muhafaza ettiği 900 dolar parasını sirkat eden Fas uyruklu Nawfal El Quenjili yapılan şikayet üzerine 16.8.2019 tarihinde tutuklandı.
Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)