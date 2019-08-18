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Gazimağusa’da hırsızlık 900 dolar çaldı

2.8.2019 tarihinde, saat 17.30 – 18.00 arasında Gazimağusa’da, DaryaSomedolko’nun kalmakta olduğu bir öğrenci yurdunun yatak odası içerisindeki dolabın çekmecesinde muhafaza ettiği 900 dolar parasını sirkat eden Fas uyruklu Nawfal El Quenjili yapılan şikayet üzerine 16.8.2019 tarihinde tutuklandı.

Gazimağusa’da hırsızlık 900 dolar çaldı

2.8.2019 tarihinde, saat 17.30 – 18.00 arasında Gazimağusa’da, DaryaSomedolko’nun kalmakta olduğu bir öğrenci yurdunun yatak odası içerisindeki dolabın çekmecesinde muhafaza ettiği 900 dolar parasını sirkat eden Fas uyruklu Nawfal El Quenjili yapılan şikayet üzerine 16.8.2019 tarihinde tutuklandı.

18 Ağustos 2019 Pazar 00:46
Gazimağusa’da hırsızlık 900 dolar çaldı

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Zanlı bugün 17.8.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yürüten polis mensubu Mustafa Çebi olayın 5.8.19 tarihinde polisin bilgisine geldiğine değinerek zanlının tutuklandığını ve yapılan tahkikatta zanlının sirkat ettiği paranın bir kısmını dövizcide bozdurduğunu ve alışveriş yaptığını aktardı. Tahkikatın yeni olduğuna değinen Çebi zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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