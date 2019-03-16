Gazimağusa’da hırsızlık

GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK VE KASTİ HASAR...

Gazimağusa’da, park halinde bulunan Elif Koşar Özdemir’e ait aracın sol ön camı kırılarak, araç içerisinden adı edilene ait el çantası ve içerisinde bulunan 150 TL nakit para, kimlik kartı ve kredi kartı çalındı.

Yine Gazimağusa’da park halinde bulunan Tuğçe Dandil’e ait aracın sağ ön camı, Ayşe Özgöker’e ait sol ön camı, Ahmet Sungur’a ait aracın sağ ön camı, Alev Türkoğlu’na ait aracın ise sol ön camı kırılarak hasara uğratıldı.

Olayların polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselelerde zanlı olarak görülen H.Y (E-25) tespit edilerek tutuklandı.

Yapılan ileri soruşturmada bahse konu şahsın, 6 Mart tarihinde de Güzelyurt’ta, Osman Hür’e ait ikametgâhın pencere camını kırarak içeriye girdiği ve ikametgâh içerisinden bir adet çakmağı çaldığı tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.