Gazimağusa’da çalıştığı iş yerini soydu

Zanlı bugün 20.8.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yürüten polis mensubu Hakan Savtekin olgularla ilgili yemin altında mahkemeye bilgi aktardı. Savtekin şahadetinde zanlının 2018-2019 tarihleri arasında Gazimağusa’da faaliyet gösteren İnciraltı Mezze Restoranın işletme müdürlüğünü yaptığı esnada iş yerinin stok yazılım programında yapmış olduğu değişikliklerle zimmetine 100.000 TL üzeri para geçirdiği iddiasıyla şikayet üzerine tutuklandığını aktardı.

İşletme sahibi Hasan Caner’in 19.8.19 tarihinde polise gelerek şikayette bulunduğunu aktaran savtekin bahsedilen tarihler arasında işletme gelirlerinde meydana gelen gelir azalması nedeniyle şikayetçinin müdüründen şüphelendiğini ve onu gözetim altına aldığını belirtti.

Aynı tarihte yazılım şirketini kuran şahıstan aldığı bilgide müdürünün uzun süreden beri sistemde oynama yaparak zimmetine 100.000 TL üzeri para geçirdiğini ve itiraf niteliğine ses kaydı bulunan 2 adet CD’yi polise teslim ettiğini belirten Savtekin yaptığı CD incelemesinde zimmetine para geçirdiğine dair bazı konuşmaların bulunduğunu tespit ettiğini aktardı.

19.8.19 tarihinde arama müzekkeresi tahtında zanlının evinde arama yaptığına değinen Savtekin zanlının yatak odasında bir çekmece içerisinde elbiseler arasında 4910 TL ve 15 Euro para bularak emare olarak aldığını aktardı.

Zanlının telefonunda yaptığı incelemeye de değinen Savtekin, kendi hesabından başka şahısların hesabına da para aktardığının tespit edildiğine vurgu yaptı. Emare CD’lerdeki ses kayıtlarını zanlıya dinlettirdiğini belirten Savtekin zanlının buna karşılık cevaben seslerin kendine ait olduğunu itiraf ettiğini ancak içkili olduğu için ne söylediğini hatırlamadığı yönünde beyanı olduğunu aktardı.

Bilgisayar şifresinin işletme sahibi ve zanlı tarafından bilindiğine vurgu yapan tahkikat memuru bilgisayar odasında kamera bulunmadığını ve incelemenin devam ettiğine vurgu yaptı. Bilgisayar kayıtlarında açık tespit edilmesine rağmen kesin rakamın yapılacak inceleme sonucunda açığa çıkacağını belirten Savtekin bunun yanında zanlının banka hesaplarının da inceleneceğini aktardı.

Savtekin bir soru üzerine zanlının işten ayrılacağı konusunda işletme sahibine bilgi vermesi üzerine böyle bir olayla karşılaştığı konusunda kendisine beyanı olduğunu aktardı. Bir başka soruya karşılık ise şikâyetçinin şüphelenmesi üzerine sorguladığı zanlının yaptığı itirafın kaydedildiğini aktardı.

Meselenin ciddi bir mesele olduğuna değinen Savtekin zanlı aleyhine 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti. Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)