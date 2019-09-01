Gazimağusa’da bet ofisten para çalan 2 bayanın tutukluluk süresi 2 gün uzatıldı

Şikâyet üzerine kamera kayıtlarından tespit edilerek tutuklanan zanlılar 29.8.19 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında 3 er gün tutukluluk emri alınmıştı.

Zanlılar bugün 01.9.19 tarihinde yeniden Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar. Meselenin tahkikatını yürüten polis mensubu Kıvanç Özoğlu olgularla ilgili bilgileri anımsattı. Zanlı 1 Gözde Yücel’nin önceden bahse konu iş yerinde çalışmakta olduğunu, 3 hafta önce işten ayrıldığını ancak işyerinin ana giriş kapısının anahtarını iade etmediğini aktardı.

Zanlı 1 Gözde Yücel’in arkadaşı olan zanlı 2 Bahar Yılmaz ile anlaşarak 28.8.19 tarihinde bahse konu işyerinin ana giriş kapısını tasarrufundaki anahtar ile açarak içeri giriş sağladıklarını belirten Özoğlu kasa içerisinde bulunan 19820 TL nakit parayı sirkat ettikten sonra oradan ayrıldıklarını aktardı.

Yapılan şikâyet üzerine ayni gün incelenen kamera kayıtlarından zanlıların tespit edilerek tutuklandıklarını kaydeden Özoğlu, zanlıların suçu birlikte işlediklerine dair gönüllü ifade verdiklerini belirterek çalmış oldukları paradan geriye kalan 17870 TL nin emare alındığını aktardı.

Eksik olan paranın nereye harcandığı konusunda zanlıların vermiş olduğu beyanın araştırılıp tespit edilerek ifadelerin alınması yanında hafta sonu olması nedeniyle telefon dökümlerine henüz ulaşılamadığına değinen tahkikat memuru zanlılar aleyhine 2 şer gün ek tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Ayşen Toroslu zanlıların 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)