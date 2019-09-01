banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96718
ALTIN
285.074
DOLAR
5.8155
STERLİN
7.0363
EURO
6.4044
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı
KAÇAKLAR MAHKEMEYE ÇIKARILDI
İnce Av’ın ilk gününde bir kişi yaralandı
BİR KİŞİ YARALANDI
Angelidis: “AB’den Doğu Akdeniz’e gemilerini göndermesini istedik”
Güzelyurt ve Lefkoşa'da tutuklama
4 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
banner307

Gazimağusa’da bet ofisten para çalan 2 bayanın tutukluluk süresi 2 gün uzatıldı

28.8.19 tarihinde saat 05.00 raddelerinde Gazimağusa'da faaliyet gösteren bir Bet ofisinin kapısını anahtar yardımı ile açıp içeri giren Gözde Yücel (K-21)ve Bahar Yılmaz ( K-25 ) isimli kadınlar ofis içerisindeki kasada muhafaza edilen 19.820 TL sirkat ettiler.

Gazimağusa’da bet ofisten para çalan 2 bayanın tutukluluk süresi 2 gün uzatıldı

28.8.19 tarihinde saat 05.00 raddelerinde Gazimağusa'da faaliyet gösteren bir Bet ofisinin kapısını anahtar yardımı ile açıp içeri giren Gözde Yücel (K-21)ve Bahar Yılmaz ( K-25 ) isimli kadınlar ofis içerisindeki kasada muhafaza edilen 19.820 TL sirkat ettiler.

01 Eylül 2019 Pazar 19:43
Gazimağusa’da bet ofisten para çalan 2 bayanın tutukluluk süresi 2 gün uzatıldı

Şikâyet üzerine kamera kayıtlarından tespit edilerek tutuklanan zanlılar 29.8.19 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında 3 er gün tutukluluk emri alınmıştı.

Zanlılar bugün 01.9.19 tarihinde yeniden Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar. Meselenin tahkikatını yürüten polis mensubu Kıvanç Özoğlu olgularla ilgili bilgileri anımsattı. Zanlı 1 Gözde Yücel’nin önceden bahse konu iş yerinde çalışmakta olduğunu, 3 hafta önce işten ayrıldığını ancak işyerinin ana giriş kapısının anahtarını iade etmediğini aktardı.

Zanlı 1 Gözde Yücel’in arkadaşı olan zanlı 2 Bahar Yılmaz ile anlaşarak 28.8.19 tarihinde bahse konu işyerinin ana giriş kapısını tasarrufundaki anahtar ile açarak içeri giriş sağladıklarını belirten Özoğlu kasa içerisinde bulunan 19820 TL nakit parayı sirkat ettikten sonra oradan ayrıldıklarını aktardı.

banner317
Kamera kayıtları zanlıları ele verdi.

Yapılan şikâyet üzerine ayni gün incelenen kamera kayıtlarından zanlıların tespit edilerek tutuklandıklarını kaydeden Özoğlu, zanlıların suçu birlikte işlediklerine dair gönüllü ifade verdiklerini belirterek çalmış oldukları paradan geriye kalan 17870 TL nin emare alındığını aktardı.

Eksik olan paranın nereye harcandığı konusunda zanlıların vermiş olduğu beyanın araştırılıp tespit edilerek ifadelerin alınması yanında hafta sonu olması nedeniyle telefon dökümlerine henüz ulaşılamadığına değinen tahkikat memuru zanlılar aleyhine 2 şer gün ek tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Ayşen Toroslu zanlıların 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

Son Güncelleme: 01.09.2019 19:54
Anahtar Kelimeler:
HırsızOfisBet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakır kazan sirkatinde zanlı sayısı 2 kişiye düştü babanın olayla bağlantısı olmadığı tespit edilerek serbest bırakıldı
Bakır kazan sirkatinde zanlı sayısı 2 kişiye düştü babanın olayla bağlantısı olmadığı tespit edilerek serbest bırakıldı
Üvey amcasının eşine cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan zanlının tutukluluk süresi bir gün uzatıldı
Üvey amcasının eşine cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan zanlının tutukluluk süresi bir gün uzatıldı
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı
İnce Av’ın ilk gününde bir kişi yaralandı
İnce Av’ın ilk gününde bir kişi yaralandı
Eşini tehdit etti tutuklandı
Eşini tehdit etti tutuklandı
Emanete ihanet etti
Emanete ihanet etti
30 günlük turist vizesiyle geldi parası bitince hırsızlık yaptı
30 günlük turist vizesiyle geldi parası bitince hırsızlık yaptı
Bulut Akacan tutuklandı
Bulut Akacan tutuklandı
Bir kişi aranıyor
Bir kişi aranıyor
Polisten sanal bet operasyonu
Polisten sanal bet operasyonu

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim