banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96718
ALTIN
286.786
DOLAR
5.8295
STERLİN
7.1144
EURO
6.4459
Bakır kazan sirkatı meselesinde 2 kişi daha tutuklandı
SUÇLARINI KABUL ETTİLER
KKTC'de izinsiz ikamet eden 6 kişi tutuklandı
6 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Gazimağusa'da hırsızlık
GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN’DAN ÇIKAMADI
banner307
Flaş Haber
Ani ölüm
Kapat

Gazimağusa’da bet ofisten 19.820 TL para çaldılar

Gazimağusa'da faaliyet gösteren bir Bet ofisinin kapısını anahtar yardımı ile açıp içeri giren Bahar Yılmaz(K-25) ve Gözde Yücel (K-21) isimli kadınlar ofis içerisindeki kasada muhafaza edilen 19.820 TL sirkat ettiler.

Gazimağusa’da bet ofisten 19.820 TL para çaldılar

Gazimağusa'da faaliyet gösteren bir Bet ofisinin kapısını anahtar yardımı ile açıp içeri giren Bahar Yılmaz(K-25) ve Gözde Yücel (K-21) isimli kadınlar ofis içerisindeki kasada muhafaza edilen 19.820 TL sirkat ettiler.

29 Ağustos 2019 Perşembe 21:08
Gazimağusa’da bet ofisten 19.820 TL para çaldılar

Şikayet üzerine aynı gün tutuklanan zanlılar bugün 29.8.19 tarihinde tutukluluk talebiyle Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şehadet veren tahikat memuru,  Zanlı 1 Gözde Yücel’  in  daha önce çalışmış olduğu İsmet İnönü bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bet ofisinden 3 hafta önce ayrıldığını ve ayrılırken de işyerinin anahtarını teslim etmeyip yanında götürdüğünü itiraf ettiğini aktardı.

banner317
Arkadaşı olduğu zanlı 2 Bahar Yılmaz ile anlaşarak 28.8.19 tarihinde anahtarını yaklaşık saat 05.00 raddelerinde işyerine giderek doğuya bakan kapıyı açtıktan sonra önceden bildiği şifre ile para kasasının açtığını ve içerisindeki 19.820 TL parayı sirkat ettiğini belirten tahkikat memuru güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların tespit edilerek tutuklandıklarını aktardı.

Zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiklerine vurgu yapan tahkikat memuru çalınan paradan geriye kalan 17870 TL paranın bulunarak emare alındığına vurgu yaptı.

Mesele ile ilgili tahkikatın tamamlanmadığını belirten tahkikat memuru zanlılar aleyhine 2 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlıların 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)

Son Güncelleme: 29.08.2019 21:16
Anahtar Kelimeler:
ParaHırsızlıkOfisBet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vadili’de üvey amcasının eşine cinsel saldırıda bulundu
Vadili’de üvey amcasının eşine cinsel saldırıda bulundu
Bakır kazan sirkatı meselesinde 2 kişi daha tutuklandı
Bakır kazan sirkatı meselesinde 2 kişi daha tutuklandı
Kilise çanı çalan zanlılar tutuksuz yargılanacak
Kilise çanı çalan zanlılar tutuksuz yargılanacak
4 buçuk yıl hapis yatacak
4 buçuk yıl hapis yatacak
Sahte evrak duruşması tamamlandı
Sahte evrak duruşması tamamlandı
6 gün daha tutuklu kalacaklar
6 gün daha tutuklu kalacaklar
Cep telefonları incelenecek
Cep telefonları incelenecek
KKTC'de izinsiz ikamet eden 6 kişi tutuklandı
KKTC'de izinsiz ikamet eden 6 kişi tutuklandı
Gazimağusa'da hırsızlık
Gazimağusa'da hırsızlık
Ercan'dan çıkamadı!
Ercan'dan çıkamadı!

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim