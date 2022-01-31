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Gazimağusa’da başlayıp Girne’ye uzanan tahkikat sürüyor

Gazimağusa ve Girne’de 18 – 28.01.2022 tarihleri arasında meydana gelen ve tasarruflarında toplam 40 gr ağırlığında kanunsuz Kokain türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındıktan sonra zanlı 1 M.A, zanlı 2 B.A ve zanlı 3 H.M.A.L’nin tutukluluk süreleri 8’ er gün daha uzatıldı.

31 Ocak 2022 Pazartesi 14:30
Gazimağusa’da başlayıp Girne’ye uzanan tahkikat sürüyor

Gazimağusa kaza mahkemesinde “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılan zanlılara sekizer gün ek tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, olgularla ilgili bilgi vermek üzere polis memuru İbrahim Gökova’yı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğuna dair alınan bilgi üzerine 27.01.22 tarihinde Gazimağusa’da zanlı 1’in kullanımındaki ZMY 471 plakalı aracın park halinde bir sokak içerisinde durmakta olduğunun tespit edildiğini söyledi. Aracın yanına yanaşıldığı zaman araç içerisinde bulunan zanlı 1’in pencereden dışarıya attıktan kaçmaya çalışması üzerine kısa sürede tespit edilerek alıkonduğuna dikkat çeken tanık, araç içerisinden dışarıya attığı beyaz renk bir maske içerisinde bulunan şeffaf naylon parçasına sarılı Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan 15 gr ağırlığındaki maddenin emare alındığını ve zanlı 1’in tutuklandığını belirtti.

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28.01.22 tarihinde zanlı 1’in mahkeme huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini aktaran tanık, ayni gün zanlı 1’in Girne’de bulunan ikametgahında yapılan aramada yatak odası içerisindeki elbise dolabında, üzerinde yaklaşık 1 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu kırıntısı bulunan 1 adet öğütücünün bulunarak emare alındığını söyledi.

Sürdürülen soruşturmada zanlı 1’in polise söylemediği Girne’de bir başka ikametgahının bulunduğunun belirlenmesi üzerine ayni gün zanlı 1 ile bahse konu ikametgaha gidildiğini belirten tanık, ikametgâh içerisinde zanlı 2 ve zanlı 3’ün de kalmakta olduklarının görüldüğüne değinerek mahkemeden temin edilen arama müzekkeresi tahtında huzurlarında arama yapıldığını söyledi. Yapılan arama neticesinde zanlı 2’nin kalmakta olduğu yatak odasındaki dolapta bir valiz içerisinde, mavi plastik bardakta 2 ayrı naylon poşete sarılı Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan 25 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını, zanlı 1’in kalmakta olduğu yatak odasında ise uyuşturucu madde kalıntısı ihtiva ettiğine inanılan 1 adet metal kaşık bulunarak emare alındıktan sonra suçüstü hali gereği zanlı 2 ve zanlı 3’ün de tutuklandığını söyleyen tanık, zanlı 1’in kullanımındaki cep telefonunun mahkeme emri gereği alıkonarak incelenmek için Data şubesine gönderildiğine dikkat çekti.

Zanlı 2’nin polise gönüllü bir ifade verdiğini, teyit ve tekzibinin henüz tamamlanmadığını, Gazimağusa’da başlayıp Girne’ye uzanan tahkikat ile ilgili alınması gereken ifadeler olduğunu, incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderilen emare maddelerle ilgili henüz bir rapor temin edilemediğini, zanlıların statüleri ile ilgili araştırma yapılması yanında zanlı 2’nin GKRY bölgesinden KKTC bölgesine yasal olmayan yollardan geçiş yaptığı yönündeki beyanı üzerine araştırma yapılacağına dikkat çeken tanık, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlıların tutukluluk sürelerinin 8’er gün daha uzatılması yönünde emir verilmesi talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, olayın son zamanlarda hayli artış gösteren ciddi bir mesele olması nedeniyle polisin tahkikatını sürdürebilmesi için süreye ihtiyacı olduğuna değinerek zanlıların 8’er gün daha poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

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