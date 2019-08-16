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Gazimağusa’da alkolün etkisiyle kavga çıktı 1 kişi yaralandı

16.08.2019 tarihinde saat 01.40 sıralarında Gazimağusa’da, Deniz Piyale Caddesi üzerinde Sabri Kılbaş (E-19) ve Serkan Can (E-19) alkollü içki tesiri altında bulundukları bir sırada aralarında çıkan tartışma sonucunda Mehmet ALTINTAŞ’ın vücudunun muhtelif yerlerine gelişi güzel vurup adı edileni darp ettikleri sırada burun ve dişinin kırılmasına sebep olup vahim zarara uğrattılar. Şahıslar dün tutuklandılar.

Gazimağusa’da alkolün etkisiyle kavga çıktı 1 kişi yaralandı

16.08.2019 tarihinde saat 01.40 sıralarında Gazimağusa’da, Deniz Piyale Caddesi üzerinde Sabri Kılbaş (E-19) ve Serkan Can (E-19) alkollü içki tesiri altında bulundukları bir sırada aralarında çıkan tartışma sonucunda Mehmet ALTINTAŞ’ın vücudunun muhtelif yerlerine gelişi güzel vurup adı edileni darp ettikleri sırada burun ve dişinin kırılmasına sebep olup vahim zarara uğrattılar. Şahıslar dün tutuklandılar.

16 Ağustos 2019 Cuma 17:26
Gazimağusa’da alkolün etkisiyle kavga çıktı 1 kişi yaralandı

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Sabri Kılbaş (E-19) ve Serkan Can (E-19) ciddi darp ve vahim zarar suçlarıyla ilgili olarak bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldılar. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikattın tamamlandığını ifade eden tahkikat memuru Mehmet Emin Doğan zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Sabri Kılbaş ve Serkan Can kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışlarını men ederek, 1’er KKTC vatandaşının 50’şer Bin TL şahsi kefalet imzalamasını emir verdi. (MHA)

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