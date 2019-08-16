Gazimağusa’da alkolün etkisiyle kavga çıktı 1 kişi yaralandı

Sabri Kılbaş (E-19) ve Serkan Can (E-19) ciddi darp ve vahim zarar suçlarıyla ilgili olarak bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldılar. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikattın tamamlandığını ifade eden tahkikat memuru Mehmet Emin Doğan zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Sabri Kılbaş ve Serkan Can kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışlarını men ederek, 1’er KKTC vatandaşının 50’şer Bin TL şahsi kefalet imzalamasını emir verdi. (MHA)